Us Open 2022, Caroline Garcia fa tredici: 6-3 6-4 a Coco Gauff ed è in semifinale (Di mercoledì 7 settembre 2022) La semifinale della parte bassa del tabellone femminile degli Us Open 2022 sarà tra Ons Jabeur e Caroline Garcia. Quest’ultima, nella sessione serale, ha staccato il pass per il penultimo atto del torneo dopo aver avuto la meglio con un netto 6-3 6-4 sulla giovane star di casa Coco Gauff. Partita sostanzialmente mai in discussione, in cui nel primo set la Garcia va subito avanti 4-0, perde uno dei due break di vantaggio, ma poi riesce a mantenere a distanza senza patemi la sua avversaria fino al 6-3. Sviluppo simile nella seconda frazione di gioco, in cui la diciottenne perde subito il servizio nel primo game senza più riuscire a rientrare nel match. Nel sesto game la transalpina annulla l’unica palla break che è costretta ad affrontare e sul 5-4 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ladella parte bassa del tabellone femminile degli Ussarà tra Ons Jabeur e. Quest’ultima, nella sessione serale, ha staccato il pass per il penultimo atto del torneo dopo aver avuto la meglio con un netto 6-3 6-4 sulla giovane star di casa. Partita sostanzialmente mai in discussione, in cui nel primo set lava subito avanti 4-0, perde uno dei due break di vantaggio, ma poi riesce a mantenere a distanza senza patemi la sua avversaria fino al 6-3. Sviluppo simile nella seconda frazione di gioco, in cui la diciottenne perde subito il servizio nel primo game senza più riuscire a rientrare nel match. Nel sesto game la transalpina annulla l’unica palla break che è costretta ad affrontare e sul 5-4 ...

