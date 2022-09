Tottenham, Paratici: “Juventus grande scuola. Sono in un club incredibile” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “È grande soddisfazione vedere chi ha lavorato con me e mi ha aiutato a crescere. Soddisfazione per me e la Juventus, che è sempre una grande scuola”. Con queste parole Fabio Paratici, ds del Tottenham, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro l’Olympique Marsiglia. “Antonio (Conte, ndr) ha dato un’impronta ben precisa alla squadra. Questo è un club incredibile, e da fuori non si riesce a capire. Avere una linea e mantenerla, portarsi dietro la mentalità vincente è una cosa sempre molto difficile” ha aggiunto. Su Romero, Kulusevski e Bentancur: “Parliamo di giocatori di grande livello. Bentancur ha fatto 200 partite nella Juve e a 24 anni ha già due Mondiali. Anche Kulusevski e Romero si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Èsoddisfazione vedere chi ha lavorato con me e mi ha aiutato a crescere. Soddisfazione per me e la, che è sempre una”. Con queste parole Fabio, ds del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro l’Olympique Marsiglia. “Antonio (Conte, ndr) ha dato un’impronta ben precisa alla squadra. Questo è un, e da fuori non si riesce a capire. Avere una linea e mantenerla, portarsi dietro la mentalità vincente è una cosa sempre molto difficile” ha aggiunto. Su Romero, Kulusevski e Bentancur: “Parliamo di giocatori dilivello. Bentancur ha fatto 200 partite nella Juve e a 24 anni ha già due Mondiali. Anche Kulusevski e Romero si ...

ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Tottenham #Paratici: '#Juventus grande scuola. Sono in un club incredibile' - sportface2016 : #Tottenham #Paratici: '#Juventus grande scuola. Sono in un club incredibile' - Sulaima58524602 : RT @DiMarzio: #UCL | @SpursOfficial, le parole di #Paratici prima della gara contro l'@OM_Officiel - TomsFin : Conte, Paratici, Tudor, Longoria, Ribalta. Un vero juventino guarda Tottenham-Marsiglia. - junews24com : Paratici svela: «Bentancur e Kulusevski via dalla Juve per questo» - -