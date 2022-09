Tommaso Zorzi in lacrime dopo la visione del film a Venezia 79 (Di mercoledì 7 settembre 2022) : perché la pellicola l'ha commosso tanto? su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) : perché la pellicola l'ha commosso tanto? su Donne Magazine.

tommaso_zorzi : I video migliori del mio GF? Voglio ridere sono triste #tzvip (grazie ??) - tommaso_zorzi : Che bello il #tzvip stasera ?? - realtimetvit : Uno show dedicato al talento sartoriale italiano... Chi riuscirà a ottenere il titolo di Miglior Sarto di Tailor Ma… - di_gui3 : RT @Costellazione21: Non Tommaso Zorzi che piscia in testa a tutti gli influencers facendo vedere come bisogna fare quando si viene invitat… - itstefaniapicc : RT @_alwaystired__: la bellezza di Tommaso Zorzi su quel red carpet #tzvip #Venezia79 -