Tiziano Ferro: "Non farò il passaporto italiano ai miei figli" (Di mercoledì 7 settembre 2022) In occasione dell'uscita del suo nuovo singolo, il cantante è tornato a parlare dell'Italia e dei diritti delle coppie omogenitoriali Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) In occasione dell'uscita del suo nuovo singolo, il cantante è tornato a parlare dell'Italia e dei diritti delle coppie omogenitoriali

repubblica : Tiziano Ferro: 'Ai miei figli non darò il passaporto italiano perché esclude mio marito' [a cura di redazione spett… - JessicaMa____ : RT @Giusy_Ultimo: TIZIANO FERRO HA DETTO IN UN'INTERVISTA CHE SENTE MOLTO NICCOLÒ NO VABBE MA STO BENISSIMO SONO SOLO DEBOLE PER IL LORO RA… - Whatever__11 : RT @bimbadiziamara: “e piazzo i bambini davanti a me: state lì così imparate le canzoni di papà…” le canzoni di papà. E anche oggi Tizia… - _SoniaRusso : RT @TinyGlitterGlam: Se Tiziano Ferro è passato da “Sere nere” a “La vita è splendida” c’è speranza per tutti. #tizianoFerro - hugmeor_leaveme : RT @TinyGlitterGlam: Se Tiziano Ferro è passato da “Sere nere” a “La vita è splendida” c’è speranza per tutti. #tizianoFerro -