“StartupHER” | dall’idea al mercato | call to action per donne imprenditrici

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 settembre 2022) In un panorama ancora complesso dove la parità di genere fatica ad affermarsi, soprattutto nel settore dell’innovazione e delle nuove imprese (secondo il ministero dello Sviluppo Economico le aziende in cui le quote di proprietà e le cariche amministrative sono gestite da, rappresentano il 13,5% del totale) cresce sempre di più l’attenzione verso le attività imprenditoriali femminili. E anche se quattro imprese su cinque nel nostro paese sono guidate da uomini, è certo che qualcosa sta cambiando. Soprattutto nel mondo delle startup dell’innovazione, dove sono sempre di più i progetti ideati e supportati da grandi aziende, convinte che la valorizzazione dei talenti femminili sia un fattore imprescindibile nel definire il valore e la sostenibilità di un’impresa e contribuire allo sviluppo del sistema economico. Ma esiste una via femminile al fare startup, capace di ...