Salvini: con sanzioni Italia in ginocchio ma non chiedo di toglierle (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le sanzioni contro la Russia per Matteo Salvini "hanno messo in ginocchio l'Italia" ma il segretario della Lega dice che se fosse premier non chiederebbe di rimuoverle. Ospite di Mattino Cinque su ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lecontro la Russia per Matteo"hanno messo inl'" ma il segretario della Lega dice che se fosse premier non chiederebbe di rimuoverle. Ospite di Mattino Cinque su ...

matteorenzi : Il reddito di cittadinanza raccontato ai ragazzi. La destra difende il reddito che ha votato con Salvini, la sinist… - ZanAlessandro : Salvini, Berlusconi e Conte, facendo cadere #Draghi, hanno di fatto anche bloccato l’iter della legge per far votar… - matteorenzi : Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Po… - Stefanocomics : RT @aldotorchiaro: Rivelazione al @Riformista del braccio destro di Di Maio, sen. @enzopresutto_ . Svela asse tra Conte e Salvini per far c… - GaetanoBellino : RT @Michele02828265: #GiuseppeConte da buon avvocato ad 'avventuriero' della politica. Inizia con Grillo-DiMaio-Taverna, governa con Salvin… -