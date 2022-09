Napoli. Contro il panorama (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tra la vista sul Vesuvio e Gomorra, Napoli è ormai una città imprigionata nei luoghi comuni. Bronx mediterraneo e pizza margherita, Maradona e san Gennaro. Una narrazione pigra, che sembra parlare della città solo per sentito dire. In , la studiosa di politiche urbane Lucia Tozzi e la fotografa Giovanna Silva, per raccontare il capoluogo campano scelgono un altro punto di vista, narrativo e fotografico, partendo dall’architettura e dall’urbanistica. “Se si eliminano dal racconto le note di colore, la struttura dell’evoluzione urbanistica napoletana nell’immediato Dopoguerra, è identica a quella di Roma, Milano e moltissime altre città”. Espansione e ricerca di una rendita sono una costante, ma nel caso di Napoli bisogna aggiungere un tentativo di industrializzazione cui è seguita una brutale e precoce deindustrializzazione i cui danni paiono ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tra la vista sul Vesuvio e Gomorra,è ormai una città imprigionata nei luoghi comuni. Bronx mediterraneo e pizza margherita, Maradona e san Gennaro. Una narrazione pigra, che sembra parlare della città solo per sentito dire. In , la studiosa di politiche urbane Lucia Tozzi e la fotografa Giovanna Silva, per raccontare il capoluogo campano scelgono un altro punto di vista, narrativo e fotografico, partendo dall’architettura e dall’urbanistica. “Se si eliminano dal racconto le note di colore, la struttura dell’evoluzione urbanistica napoletana nell’immediato Dopoguerra, è identica a quella di Roma, Milano e moltissime altre città”. Espansione e ricerca di una rendita sono una costante, ma nel caso dibisogna aggiungere un tentativo di industrializzazione cui è seguita una brutale e precoce deindustrializzazione i cui danni paiono ...

DiMarzio : #ChampionsLeague | @LFC, le parole di #Klopp e #Alisson alla vigilia della sfida contro il #Napoli - Agenzia_Ansa : Per protesta contro il caro energia, disoccupati bruciano bollette in piazza a Napoli. 'Non possono sostenere costi… - enpaonlus : Quartieri Spagnoli, corsa contro il tempo per salvare la colonia felina: «Vogliono sfrattarli, siamo disperati»-Il… - zielulife2 : Stasera finisce 1-4 ma il Napoli arriva ai quarti ed esce contro il Manchester City - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - L'esame più duro contro il Liverpool: filtra ottimismo per il recupero di Victor Osimhen -