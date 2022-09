Europei pallanuoto 2022: il setterosa si arrende in semifinale, azzurre battute dalla Grecia 9-12 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Termina 9-12 il match tra Italia e Grecia, semifinale degli Europei femminili di pallanuoto 2022. Una grande vittoria per la Grecia quella ottenuta a Spalato, che permette alle elleniche di conquistare la finale della rassegna continentale contro la Spagna. Per l’Italia ci sarà la finale per il bronzo contro l’Olanda, ma la delusione è forte come si deduce dalle parole del CT Silipo: “Tatticamente loro hanno preparato bene la partita. La loro zona M ci ha messo in difficoltà, però bisogna anche dare atto che in attacco si sono espresse con maggiore scioltezza ed hanno segnato molti gol a uomini pari. Mi aspettavo una maggior presenza delle ragazze in acqua e invece abbiamo fallito tante occasioni in superiorità. Ora ci aspetta una finale per il bronzo ancora contro l’Olanda. Dovremmo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Termina 9-12 il match tra Italia edeglifemminili di. Una grande vittoria per laquella ottenuta a Spalato, che permette alle elleniche di conquistare la finale della rassegna continentale contro la Spagna. Per l’Italia ci sarà la finale per il bronzo contro l’Olanda, ma la delusione è forte come si deduce dalle parole del CT Silipo: “Tatticamente loro hanno preparato bene la partita. La loro zona M ci ha messo in difficoltà, però bisogna anche dare atto che in attacco si sono espresse con maggiore scioltezza ed hanno segnato molti gol a uomini pari. Mi aspettavo una maggior presenza delle ragazze in acqua e invece abbiamo fallito tante occasioni in superiorità. Ora ci aspetta una finale per il bronzo ancora contro l’Olanda. Dovremmo ...

