**Elezioni: Renzi, 'anche su Rosatellum Letta con Meloni contro di me, incredibile'** (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Enrico Letta mi attacca anche oggi. E dice: ha ragione la Meloni, è colpa di Renzi. Ormai è un ritornello. Pur di attaccare me, Letta si schiera anche stavolta con la Meloni". Così Matteo Renzi su Fb. "Nel merito, una volta di più, Letta sbaglia. La legge elettorale che volevo io era quella col ballottaggio collegata alla riforma costituzionale che superava il bicameralismo. La sconfitta referendaria, purtroppo, ci ha impedito di cambiare modello istituzionale. La legge in vigore è stata votata da molte forze politiche (Pd, Forza Italia, Lega su tutti) e la fiducia su quella legge l'ha messa il governo Gentiloni e il ministro Finocchiaro". "Ma ciò che mi colpisce non è la cosa in sè: a tutti capita di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Enricomi attaccaoggi. E dice: ha ragione la, è colpa di. Ormai è un ritornello. Pur di attaccare me,si schierastavolta con la". Così Matteosu Fb. "Nel merito, una volta di più,sbaglia. La legge elettorale che volevo io era quella col ballottaggio collegata alla riforma costituzionale che superava il bicameralismo. La sconfitta referendaria, purtroppo, ci ha impedito di cambiare modello istituzionale. La legge in vigore è stata votata da molte forze politiche (Pd, Forza Italia, Lega su tutti) e la fiducia su quella legge l'ha messa il governo Gentiloni e il ministro Finocchiaro". "Ma ciò che mi colpisce non è la cosa in sè: a tutti capita di ...

