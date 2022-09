Elezioni, esposto Lega ad Agcom: da Facebook condotta scorretta (Di mercoledì 7 settembre 2022) "E' stato depositato oggi un esposto all'Agcom per chiedere chiarimenti e interventi urgenti per sanzionare la condotta scorretta del gruppo Meta in campagna elettorale". Lo fanno sapere in una nota diversi parlamentari della Lega sostenendo che "la Società di Zuckerberg in Italia sta arbitrariamente oscurando e inibendo la divulgazione di contenuti delle pagine dei parlamentari della Lega e in generale di gruppi riferiti al Centrodestra"."A nulla - spieganoi parlamentari del Carroccio - sono valse le interlocuzioni delle ultime settimane con il Gruppo Meta nel tentativo di conoscere le ragioni di questa condotta fortemente pregiudizievole. L'Azienda non ha fornito alcuna risposta né sul flusso organico della diffusione dei contenuti né sul blocco delle campagne ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 settembre 2022) "E' stato depositato oggi unall'per chiedere chiarimenti e interventi urgenti per sanzionare ladel gruppo Meta in campagna elettorale". Lo fanno sapere in una nota diversi parlamentari dellasostenendo che "la Società di Zuckerberg in Italia sta arbitrariamente oscurando e inibendo la divulgazione di contenuti delle pagine dei parlamentari dellae in generale di gruppi riferiti al Centrodestra"."A nulla - spieganoi parlamentari del Carroccio - sono valse le interlocuzioni delle ultime settimane con il Gruppo Meta nel tentativo di conoscere le ragioni di questafortemente pregiudizievole. L'Azienda non ha fornito alcuna risposta né sul flusso organico della diffusione dei contenuti né sul blocco delle campagne ...

