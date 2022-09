Due assenze pesantissime nel Liverpool, la probabile formazione di Sky (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gianluca Di Marzio dà la probabile formazione del Liverpool che gioca questa sera contro il Napoli, out Henderson e Thiago Alcantara. Il giornalista attraverso il su sito ufficiale anticipa le mosse di Klopp che deve fare sicuramente a meno di Henderson, giocatore molto importante per la mediana degli inglesi. Fuori per infortunio anche Keita e Oxlade-Chamberlan. Thiago Alcantara invece non è al meglio della condizione fisica e Klopp in conferenza stampa lo ha messo in dubbio. Il centrocampista non gioca da un mese e con ogni probabilità partirà dalla panchina, per entrare a partita in corso, come ha fatto intuire il tecnico tedesco, ma non sono escluse sorprese. Liverpool: Nunez o Firmino, la scelta di Klopp Secondo Di Marzio ci sarà spazio anche per Darwin Nunez e non Firmino dal primo minuto. L’attaccante ex Benfica ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gianluca Di Marzio dà ladelche gioca questa sera contro il Napoli, out Henderson e Thiago Alcantara. Il giornalista attraverso il su sito ufficiale anticipa le mosse di Klopp che deve fare sicuramente a meno di Henderson, giocatore molto importante per la mediana degli inglesi. Fuori per infortunio anche Keita e Oxlade-Chamberlan. Thiago Alcantara invece non è al meglio della condizione fisica e Klopp in conferenza stampa lo ha messo in dubbio. Il centrocampista non gioca da un mese e con ogni probabilità partirà dalla panchina, per entrare a partita in corso, come ha fatto intuire il tecnico tedesco, ma non sono escluse sorprese.: Nunez o Firmino, la scelta di Klopp Secondo Di Marzio ci sarà spazio anche per Darwin Nunez e non Firmino dal primo minuto. L’attaccante ex Benfica ...

