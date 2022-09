Champions | Napoli-Liverpool 4-1 | show azzurro e poker ai reds

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Iltravolge ilper 4-1 nel match valido per la prima giornata del Gruppo A diLeague. Allo stadio Maradona, gli azzurri dominano la sfida contro icon una prestazione praticamente perfetta dal primo all’ultimo minuto. LA PARTITA – La formazione allenata da Spalletti bussa subito con Osimhen, che centra il palo dopo una quarantina di secondi, e sblocca il risultato al 5?. Milner devia di mano un tiro di Zielinski: rigore, il centrocampista trasforma e firma l’1-0. Il, colpito a freddo, fatica a entrare in partita. I padroni di casa, trascinati da Osimhen e Kvaratskhelia, danno l’impressione di poter sfondare in qualsiasi momento contro la squadra schierata da Klopp. Osimhen manda in crisi Van Dijk e finisce a terra in area di rigore: ...

gippu1 : Statistiche Inutili Censurate: amici del #Napoli, forse non avete voglia di sapere qual è stata l'ultima squadra it… - fanpage : Durante l'inno della Champions League, l'urlo dei tifosi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha superato i… - SkySport : NAPOLI-LIVERPOOL 4-1 Risultato finale ? ? rig. #Zielinski (5’) ? #Anguissa (31’) ? #Simeone (44’) ? #Zielinski (47’… - VoceGiallorossa : ???? Champions League - Super Napoli, 4-1 al Liverpool. Il Bayern vince 2-0 a San Siro. Griezmann consegna i tre punt… - LiberoReporter : Champions League, che Napoli: azzurri fanno poker al Liverpool 4-1 -

Agenzia ANSA

Zielinski, Anguissa e Simeone in gol: show delLa partenza delè veemente: dopo 45 secondi Osimhen (lanciato da Di Lorenzo) si presenta davanti ad Alisson; supera in uscita il portiere ......Articoli più letti Cosa si intende quando si parla di tumore alla gola e quali sono i sintomi di Valentina Guglielmo Stasera c'è- Liverpool: dove vedere (anche gratis) la partita di... Champions League: in campo Inter-Bayern 0-1, Napoli-Liverpool 4-1 LIVE A poco serve il gol di Luis Diaz, valevole per il definitivo 4-1. Il Napoli gestisce il possesso, controlla il match e chiude con i primi 3 punti di questa stagione di Champions League.Un Napoli stellare umilia il Liverpool, una della principali candidate alla vittoria della Champions League. I Reds sono in difficoltà anche in Premier League, anche oggi la squadra ha manifestato evi ...