Champions: Inter; Inzaghi, sarebbe servita partita perfetta (Di mercoledì 7 settembre 2022) "Nei primi 20 minuti siamo entrati molto contratti contro una squadra intensa, straordinaria, una delle più forti d'Europa. Chiaro che contro avversari del genere devi fare la partita perfetta, non c'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) "Nei primi 20 minuti siamo entrati molto contratti contro una squadra intensa, straordinaria, una delle più forti d'Europa. Chiaro che contro avversari del genere devi fare la, non c'...

Inter : Di chi è il gol? Si tratta della sua prima rete in Serie A ? La prima marcatura nerazzurra è arrivata nell'esordio… - SkySport : INTER-BAYERN MONACO 0-2 Risultato finale ? ? #Sané (25’) ? #DAmbrosio aut. (66’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE - 1^ giornata… - DiMarzio : #UCL | @FCBayern, la probabile formazione per la sfida contro l’@Inter di @ChampionsLeague - TED_Dupree : RT @DiMarzio: #UCL | @Inter, le parole di #Inzaghi dopo la sconfitta contro il @FCBayern - vin_cor : La scorsa stagione (non 10 anni fa) 2º in campionato, buona Champions, Coppa Italia, Supercoppa Italiana. Ora, dopo… -