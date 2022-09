Barbara d’Urso placca Matano: Pomeriggio 5 pericolosamente vicino a La vita in diretta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Avevamo lasciato i due programmi in onda con un lieve distacco, dopo mesi di predominio di Rai 1. Ritroviamo un Pomeriggio 5 in ottima forma con Barbara d’Urso alla ricerca dello scettro, quello che potrebbe tornare nelle sue mani? Difficile a dirsi ma i numeri della giornata di ieri ci dicono che il Pomeriggio del 6 settembre 2022, Pomeriggio 5 ha portato a casa ottimi ascolti, e che il programma di Canale 5 si è avvicinato molto a La vita in diretta. Diciamo pure che al momento, gli ascolti del programma di Alberto Matano ( partito una settimana prima rispetto al previsto) non sono quelli dell’autunno 2021, quando i 2 milioni di spettatori fissi di media, hanno permesso di essere il contenitore più visto della fascia. Siamo quindi ancora solo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 settembre 2022) Avevamo lasciato i due programmi in onda con un lieve distacco, dopo mesi di predominio di Rai 1. Ritroviamo un5 in ottima forma conalla ricerca dello scettro, quello che potrebbe tornare nelle sue mani? Difficile a dirsi ma i numeri della giornata di ieri ci dicono che ildel 6 settembre 2022,5 ha portato a casa ottimi ascolti, e che il programma di Canale 5 si è avvicinato molto a Lain. Diciamo pure che al momento, gli ascolti del programma di Alberto( partito una settimana prima rispetto al previsto) non sono quelli dell’autunno 2021, quando i 2 milioni di spettatori fissi di media, hanno permesso di essere il contenitore più visto della fascia. Siamo quindi ancora solo ...

