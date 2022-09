Vlasic è ancora decisivo, vince il Torino contro il Lecce (Di martedì 6 settembre 2022) L’ultima gara di questa quinta giornata della Serie A 22/23 si chiude con la vittoria dei granata sui salentini. Vlasic è ancora decisivo, è sua la rete del definitivo 1-0 per la squadra di Ivan Juric, oggi non presente in panchina. Balzo in classifica per i piemontesi, mentre il Lecce resta fermo a quota due punti. Quali sono state le scelte dei tecnici? Torino in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali gioca Milinkovic-Savic. In difesa c’è Djidij, torna titolare Schuurs. Confermato invece Rodriguez. A centrocampo spazio per Ilkhan e Lukic, mentre sulle fasce giocano Lazaro e Vojvoda. Vlasic e Radonjic sulla trequarti, a supporto di Pellegri. Baroni conferma il 4-3-3. Nessuna sorpresa in porta, gioca Falcone. Baschirotto e Tuia titolari nel reparto difensivo, con Gendrey e Gallo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 settembre 2022) L’ultima gara di questa quinta giornata della Serie A 22/23 si chiude con la vittoria dei granata sui salentini., è sua la rete del definitivo 1-0 per la squadra di Ivan Juric, oggi non presente in panchina. Balzo in classifica per i piemontesi, mentre ilresta fermo a quota due punti. Quali sono state le scelte dei tecnici?in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali gioca Milinkovic-Savic. In difesa c’è Djidij, torna titolare Schuurs. Confermato invece Rodriguez. A centrocampo spazio per Ilkhan e Lukic, mentre sulle fasce giocano Lazaro e Vojvoda.e Radonjic sulla trequarti, a supporto di Pellegri. Baroni conferma il 4-3-3. Nessuna sorpresa in porta, gioca Falcone. Baschirotto e Tuia titolari nel reparto difensivo, con Gendrey e Gallo ...

