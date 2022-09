Us Open, Berrettini che batosta: sconfitto in 3 set nei quarti, Casper Ruud vola in semifinale (Di martedì 6 settembre 2022) Una giornata nera, ma proprio nera. Nerissima. Matteo Berrettini affonda nei quarti di finale degli Us Open contro Casper Ruud, testa di serie numero 5 e che se arriverà in fondo all’ultimo Slam della stagione potrebbe lasciare New York da leader della classifica Atp. Il 26enne romano ha perso in tre set con il punteggio 6-1 6-4 7-6 in 2 ore e 37 minuti. Dopo un primo set a senso unico, l’azzurro ha abbozzato una reazione nella seconda parte del secondo e sembrava essersi risollevato nel terzo. Riuscendo quasi a girare il match, quando si è ritrovato sul 5-2 e ha avuto due palle per chiudere il set e allungare la partita. E invece lì è arrivata la reazione di Ruud che ha rimontato fino al 5-5 e ha poi dominato il tie-break. Per il norvegese si tratta della prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Una giornata nera, ma proprio nera. Nerissima. Matteoaffonda neidi finale degli Uscontro, testa di serie numero 5 e che se arriverà in fondo all’ultimo Slam della stagione potrebbe lasciare New York da leader della classifica Atp. Il 26enne romano ha perso in tre set con il punteggio 6-1 6-4 7-6 in 2 ore e 37 minuti. Dopo un primo set a senso unico, l’azzurro ha abbozzato una reazione nella seconda parte del secondo e sembrava essersi risollevato nel terzo. Riuscendo quasi a girare il match, quando si è ritrovato sul 5-2 e ha avuto due palle per chiudere il set e allungare la partita. E invece lì è arrivata la reazione diche ha rimontato fino al 5-5 e ha poi dominato il tie-break. Per il norvegese si tratta della prima ...

