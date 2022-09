US Open 2022, Sinner il maratoneta: vittoria in cinque set su Ivashka e quarti di finale raggiunti (Di martedì 6 settembre 2022) Jannik Sinner si complica la vita, ma è poi eroico nel vincere la maratona contro Ilya Ivashka 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 dopo oltre tre e mezza di lotta, qualificandosi per i quarti di finale degli US Open. A 21 anni e 21 giorni, l’azzurro può già vantare un quarto di finale in ogni singolo Grande Slam, impresa che davvero in pochi possono dire di aver realizzato se escludiamo i Fab Four. Nei quarti, ora, uno tra Marin Cilic e Carlos Alcaraz. L’avvio di Sinner è prodigioso: il numero 13 del mondo non ci pensa due volte prima di mettere a segno il break, che gli permette di scappare sul 2-0 a suon di scambi ad elevatissima intensità. Ivashka, tuttavia, non resta a guardare e, già nel terzo game, è chirurgico nel procurarsi il controbreak. ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Janniksi complica la vita, ma è poi eroico nel vincere la maratona contro Ilya6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 dopo oltre tre e mezza di lotta, qualificandosi per ididegli US. A 21 anni e 21 giorni, l’azzurro può già vantare un quarto diin ogni singolo Grande Slam, impresa che davvero in pochi possono dire di aver realizzato se escludiamo i Fab Four. Nei, ora, uno tra Marin Cilic e Carlos Alcaraz. L’avvio diè prodigioso: il numero 13 del mondo non ci pensa due volte prima di mettere a segno il break, che gli permette di scappare sul 2-0 a suon di scambi ad elevatissima intensità., tuttavia, non resta a guardare e, già nel terzo game, è chirurgico nel procurarsi il controbreak. ...

