US Open 2022, Jannik Sinner va sotto 1-3 al quinto, poi recupera, vince la battaglia con Ivashka ed è ai quarti (Di martedì 6 settembre 2022) Tantissima fatica, ma l’obiettivo è stato centrato. Jannik Sinner ce l’ha fatta e, dopo 3 ore e 47 minuti di partita, ha battuto il bielorusso Ilya Ivashka (n.73 del ranking) e si è qualificato per i quarti di finale degli US Open 2022. Un match dall’andamento folle che ha visto l’altoatesino prevalere con il punteggio di 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3, sprecando tantissime chance nel corso del confronto, ma trovandosi anche in una situazione molto critica nell’ultimo parziale, sotto di di un break (3-1). In quel frangente si è visto il miglior Sinner con colpi efficaci e spettacolari e finalmente un servizio che ha funzionato, quando per tutto l’incontro non era stato così (14 doppi falli). E dunque, per la prima volta in carriera, l’azzurro si qualifica per i ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Tantissima fatica, ma l’obiettivo è stato centrato.ce l’ha fatta e, dopo 3 ore e 47 minuti di partita, ha battuto il bielorusso Ilya(n.73 del ranking) e si è qualificato per idi finale degli US. Un match dall’andamento folle che ha visto l’altoatesino prevalere con il punteggio di 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3, sprecando tantissime chance nel corso del confronto, ma trovandosi anche in una situazione molto critica nell’ultimo parziale,di di un break (3-1). In quel frangente si è visto il migliorcon colpi efficaci e spettacolari e finalmente un servizio che ha funzionato, quando per tutto l’incontro non era stato così (14 doppi falli). E dunque, per la prima volta in carriera, l’azzurro si qualifica per i ...

- De_Sand88 : RT @Eurosport_IT : Una battaglia durata quasi 4 ore e dal finale dolcissimo: #Sinner avanti tutta! #USOpen | #EurosportTENNIS https://t.co… - LAlimini76 : RT @Eurosport_IT : Una battaglia durata quasi 4 ore e dal finale dolcissimo: #Sinner avanti tutta! #USOpen | #EurosportTENNIS https://t.co… -