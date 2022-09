Ultime da Liverpool: 5 assenti per Napoli? Klopp valuta un esordio (Di martedì 6 settembre 2022) Domani avrà luogo l’attesissimo ritorno del Napoli in Champions League dopo due stagioni di assenza. I ragazzi di Spalletti saranno chiamati subito ad una sfida difficile quanto affascinante, affronteranno il Liverpool di jurgen Klopp. i Reds, dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid di Ancelotti, sono pronti a rimettersi subito a caccia dell’ambitissimo trofeo. Il tecnico tedesco però dopo un avvio di campionato non brillantissimo (2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), dovrà fare i conti anche con gli infortuni. FOTO: Getty – Liverpool’s playersInfatti sono ben 5 i centrocampisti assenti per la sfida del Diego Armando Maradona: Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabio Carvalho, Curtis Jones ed il capitano Jordan Henderson. Quest’ultimo non era presente durante ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) Domani avrà luogo l’attesissimo ritorno delin Champions League dopo due stagioni di assenza. I ragazzi di Spalletti saranno chiamati subito ad una sfida difficile quanto affascinante, affronteranno ildi jurgen. i Reds, dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid di Ancelotti, sono pronti a rimettersi subito a caccia dell’ambitissimo trofeo. Il tecnico tedesco però dopo un avvio di campionato non brillantissimo (2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), dovrà fare i conti anche con gli infortuni. FOTO: Getty –’s playersInfatti sono ben 5 i centrocampistiper la sfida del Diego Armando Maradona: Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabio Carvalho, Curtis Jones ed il capitano Jordan Henderson. Quest’ultimo non era presente durante ...

