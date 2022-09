Se lui va in bagno troppo spesso potrebbe avere un problema alla prostata. Il Professor Sansalone, urologo, spiega i segnali cui prestare attenzione (Di martedì 6 settembre 2022) La prostata, superati i 50 anni, potrebbe dare all’uomo qualche problema. Si alza spesso di notte per andare in bagno, in viaggio fa sosta a ogni Autogrill e può avere un calo del desiderio. Ma se lui evita il confronto con l’urologo, è spesso la donna a riconoscere i cambiamenti e a indirizzarlo dallo specialista. Leggi anche › Intimità di coppia dopo i figli: il calo del desiderio non riguarda solo le donne. I consigli della psicologa prostata: 7 segnali per capire se lui ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 settembre 2022) La, superati i 50 anni,dare all’uomo qualche. Si alzadi notte per andare in, in viaggio fa sosta a ogni Autogrill e puòun calo del desiderio. Ma se lui evita il confronto con l’, èla donna a riconoscere i cambiamenti e a indirizzarlo dallo specialista. Leggi anche › Intimità di coppia dopo i figli: il calo del desiderio non riguarda solo le donne. I consigli della psicologa: 7per capire se lui ...

IOdonna : Se lui va in bagno troppo spesso potrebbe avere un problema alla prostata. Il Professor Sansalone, urologo, spiega… - sandro_prezio : @FartFromAmerika Quindi il suo bagno puzza di piscio? Contento lui... - inlovewithLTx : RT @llyfrausandrain: spoiler #skamitalia5 . . . . tutti che si spogliano per fare il bagno e martino 'no no rega tocca farlo vestiti che s… - CavalloliberoZ : @fratotolo2 @SaverioTommasi Immagino che bell'odorino di piscio ci sarà in casa sua, nel suo bagno e immagino che o… - bgp_one : @ilvaccinogrigio Sono d'accordo con Marco. Da mio papà non c'erano corrente elettrica e bagno. In 15 si sfamavano d… -