(Di martedì 6 settembre 2022) Tyson, campione del mondo dei pesi massimi Wbc, vuole lottare contro Anthony. La voglia è così tanta, che il britannico sarebbe disposto ad offrire il 40 per cento della borsa per convincere il suo rivale ad affrontarlo entro la fine dell’anno in un match per il titolo. Ecco le sue parole dette su un video social: “non ha più scuse. Sono bombardato da messaggi su quanto pagherò AJ. Tutti dicono 80-20, 70-30, 75-25. La verità è che gli ho offerto 60-40, ripeto il 40 per cento del totale delle borse, di questo che sarebbe un match incredibile:che questa lotta accada. E ora lui non ha scuse ora per non accettare. Non può dire che l’ho sottovalutato e gli ho offerto il 20 o il 30 per cento. Gli ho offerto il 40%: prendere o lasciare”. SportFace.

sportface2016 : #Pugilato, #Fury: “Voglio affrontare #Joshua, gli darò il 40%” - sportface2016 : #Boxe, #TysonFury sfida #AnthonyJoshua: 'Combattiamo entro l'anno' (VIDEO) -

Tutto il mondo delsogna la sfida tra i due pesi massimi imbattutie Usyk, ma Gipsy King è stato chiaro: "A tutti questi corteggiatori dico che hanno sette giorni, fino al 1° settembre, per trovare i soldi ...L'incontro dipiù atteso dell'anno è in programma sabato sera a Gedda, in Arabia Saudita. Presentato con ...per ultimo il titolo The Ring lasciato vacante dall'ex campione del mondo Tyson. ...Tyson Fury sfida Anthony Joshua. “Ti offro l’opportunità di sfidarmi per il titolo del mondo WBC e The Ring dei pesi massimi”, le parole del Gypsy King in un video apparso sui suoi profili social indi ...Durante Clash At The Castle, Austin Theory ha provato nuovamente ad incassare la valigetta del Money In The Bank, ma purtroppo ha incontrato un ostacolo enorme sulla sua via: il pugno di Tyson Fury. I ...