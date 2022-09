Pamela Prati concorrente ufficiale del “GF Vip 7” | “Ha ritirato la causa contro Mediaset”

(Di martedì 6 settembre 2022) Sino ad oggi la produzione del “Grande Fratello Vip” aveva ufficializzato soltanto due concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”: Giovanni Ciacci e Wilma Goich. Allo stylist e alla cantante si aggiunge adesso. L’ex primadonna del Bagaglino varcherà la porta rossa della casa di Cinecittà il prossimo 19 settembre. Per lei si tratta di un ritorno dal momento che aveva già partecipato alla prima edizione della versione per vip del reality di Canale 5 ed era uscita anzitempo pronunciando l’ormai celeberrima frase: “Mi chiamate un taxi?”.abbandona la casa del ‘Grande Fratello Vip’conferma la sua partecipazione su “Chi” Dopo mesi di rumors, a confermare la sua partecipazione al “GF Vip” è lei stessa sulle pagine ...

Today.it

Per il momento, oltre ai nomi ufficiali di Giovanni Ciacci , Wilma Goich e, non si conosce ancora nulla sul cast che a quanto pare sarà definitivamente svelato il prossimo 19 settembre, ...Anticipazione da 'Chi'extasy 8 Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 7 settembre,ufficializza la sua partecipazione in veste di concorrente al GfVip. Un ritorno, il suo, visto che aveva ... Pamela Prati torna al Gf Vip: "Io vittima di pregiudizi e cattiverie. Sono cambiata" Dopo l'espulsione nel 2016 e l'esilio televisivo dovuto al caso Mark Caltagirone, la showgirl torna in prima serata nel cast del reality di Alfonso Signorini ...Pamela Prati, dopo l'edizione del 2016 del Grande Fratello Vip, è pronta a rientrare nella casa più spiata d'Italia ...