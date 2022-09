Pagamenti con Pos, nuove scadenze: più tempo per l’invio dei dati (Di martedì 6 settembre 2022) Sono stati prorogati i termini per le comunicazioni dei dati POS all’Agenzia delle Entrate. Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia ha deciso di concedere più tempo per l’invio dei dati delle operazioni giornaliere con strumenti di pagamento elettronico: tenuto conto delle difficoltà tecniche degli operatori a rispettare i termini, ha modificato le scadenze fissate in precedenza. Pagamenti con POS, nuove scadenze per la comunicazione dei dati Ci sarà più tempo per trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione sui dati Pos. Queste le nuove scadenze: per i Pagamenti con POS dal 1° settembre la trasmissione decorrerà dal 5 settembre, con scadenza ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 settembre 2022) Sono stati prorogati i termini per le comunicazioni deiPOS all’Agenzia delle Entrate. Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia ha deciso di concedere piùperdeidelle operazioni giornaliere con strumenti di pagamento elettronico: tenuto conto delle difficoltà tecniche degli operatori a rispettare i termini, ha modificato lefissate in precedenza.con POS,per la comunicazione deiCi sarà piùper trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione suiPos. Queste le: per icon POS dal 1° settembre la trasmissione decorrerà dal 5 settembre, con scadenza ...

