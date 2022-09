(Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Lo scrittore statunitensecelebrato, influente e di successo di horror,fantasy e thriller psicologici, noto anche per due best seller scritti a quattro mani con Stephen, èall’età di 79 anni il 4 settembre dopo una lunga malattia. E’ stata la figlia Emma, anche lei autrice di best seller di narrativa, a condividere solo oggi la notizia della scomparsa su Instagram. Tramite Twitter è arrivato il cordoglio di Stephen, il maestro dell’horror all’americana: “È un giorno triste perché il mio buon amico e collega e collaboratore di straordinario talento,, è. Lavorare con lui è stata una delle grandi gioie della mia vita ...

... il maestro dell'horror all'americana: "È un giorno triste perché il mio buon amico e collega e collaboratore di straordinario talento,Straub, è. Lavorare con lui è stata una delle ... Morto Peter Straub, autore dark di 'Ghost Story' e 'Il talismano' con King (Adnkronos) – Lo scrittore statunitense Peter Straub, autore celebrato, influente e di successo di horror, dark fantasy e thriller psicologici, noto anche per due best seller scritti a quattro mani co ...Peter Straub, lo scrittore de Il Talismano e La Casa del Buio, romanzi realizzati con Stephen King, è morto a 79 anni.