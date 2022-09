LIVE Sinner-Ivashka 2-0, US Open 2022 in DIRETTA: immediato break per l’altoatesino (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 break Sinner! Risposta profonda e chiusura con il dritto: partenza perfetta per l’azzurro. 15-40 Secondo errore consecutivo con il dritto: subito due palle break per Sinner. 15-30 Largo il dritto di Ivashka in uscita dal servizio, ha colpito in ritardo il bielorusso. 15-15 Prima vincente al corpo. 0-15 Pressing asfissiante da fondocampo da parte di Sinner con il dritto. 1-0 Sinner. Malgrado due doppi falli, parte bene la testa di serie numero 11. 40-30 Rimedia con l’ace al centro l’azzurro. 30-30 Secondo doppio fallo di fila da sinistra. 30-15 Ottima transizione a rete e due buone volée giocate da Sinner. 15-15 Doppio fallo per il giocatore italiano. 15-0 Parte con una ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0! Risposta profonda e chiusura con il dritto: partenza perfetta per l’azzurro. 15-40 Secondo errore consecutivo con il dritto: subito due palleper. 15-30 Largo il dritto diin uscita dal servizio, ha colpito in ritardo il bielorusso. 15-15 Prima vincente al corpo. 0-15 Pressing asfissiante da fondocampo da parte dicon il dritto. 1-0. Malgrado due doppi falli, parte bene la testa di serie numero 11. 40-30 Rimedia con l’ace al centro l’azzurro. 30-30 Secondo doppio fallo di fila da sinistra. 30-15 Ottima transizione a rete e due buone volée giocate da. 15-15 Doppio fallo per il giocatore italiano. 15-0 Parte con una ...

