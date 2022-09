“L’hanno arrestato”. Isola dei Famosi, guai per l’ex concorrente. Accuse gravi: “Roba di mafia” (Di martedì 6 settembre 2022) Una notizia incredibile scuote questa mattina il mondo del gossip: Franco Terlizzi, ex pugile e noto concorrente dell’Isola dei Famosi, tra i tredici arrestati questa mattina dalla Guardia di finanza nell’ambito di una lunga operazione volta a contrastare l’ndrangheta a Milano. Franco Terlizzi è diventato un volto noto al pubblico del piccolo schermo in seguito alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi, nell’edizione del 2018. Amatissimo, l’ex pugile 60enne sarebbe accusato di essere il prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina venuto a mancare lo scorso gennaio. Franco Terlizzi, arrestato l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Le indagini portate avanti dalle Fiamme ... Leggi su tuttivip (Di martedì 6 settembre 2022) Una notizia incredibile scuote questa mattina il mondo del gossip: Franco Terlizzi, ex pugile e notodell’dei, tra i tredici arrestati questa mattina dalla Guardia di finanza nell’ambito di una lunga operazione volta a contrastare l’ndrangheta a Milano. Franco Terlizzi è diventato un volto noto al pubblico del piccolo schermo in seguito alla sua partecipazione all’dei, nell’edizione del 2018. Amatissimo,pugile 60enne sarebbe accusato di essere il prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina venuto a mancare lo scorso gennaio. Franco Terlizzi,dell’deiLe indagini portate avanti dalle Fiamme ...

