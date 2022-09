Letta motiva i suoi | La destra verso il 70% in Parlamento | rischio allarme democratico

(Di martedì 6 settembre 2022) Prima premette che “peserà le parole”, poi lo dice senza mezzi termini. “Abbiamo 17 giorni di campagna per cambiare completamente la storia del nostro paese ed evitare che l'per la democrazia italiana il 25 settembre diventi realtà". Nessunfascismo sia chiaro. Il segretario del Pd Enricoparlando questa mattina aicandidati in videocollegamento su Zoom ne fa una questione tecnica: la somma della legge elettorale, il Rosatellum che prevede un terzo dei collegi assegnati attrail meccanismo dei collegi uninominali, e il taglio dei parlamentari rischia di regalare al centrouna maggioranza mai vista prima. "La peggiore legge elettorale che ha visto il nostro paese – dice – potrebbe dare uno scenario da incubo: con il 43 per cento dei voti la ...

