Jane Goodall non ha detto che tutti i problemi «sarebbero risolti se la popolazione mondiale fosse ridotta del 90 per cento» (Di martedì 6 settembre 2022) Il 26 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che la «celebre primatologa» Jane Goodall avrebbe suggerito «che tutti i nostri problemi sarebbero risolti se la popolazione mondiale fosse ridotta del 90%». Il testo continua domandandosi in modo critico perché «nessuna di queste persone si attiene alle loro presunte ideologie e si suicida sul palco davanti al mondo intero per dare il buon esempio?». Il post è accompagnato da un video della durata di 16 secondi in cui si vede la primatologa britannica Jane Goodall affermare, durante un evento del World economic forum (Wef): «Non possiamo nasconderci dal fatto che la crescita della popolazione ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 settembre 2022) Il 26 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che la «celebre primatologa»avrebbe suggerito «chei nostrise ladel 90%». Il testo continua domandandosi in modo critico perché «nessuna di queste persone si attiene alle loro presunte ideologie e si suicida sul palco davanti al mondo intero per dare il buon esempio?». Il post è accompagnato da un video della durata di 16 secondi in cui si vede la primatologa britannicaaffermare, durante un evento del World economic forum (Wef): «Non possiamo nasconderci dal fatto che la crescita della...

