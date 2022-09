“Dopo le scene di sesso sul set con una, andava in camporella con l’altra”: il triangolo tra Harry Styles, Olivia Wild e Florence Pugh infiamma Venezia 79 (Di martedì 6 settembre 2022) Il triangolo no, non l’avevo considerato. Harry Styles, Olivia Wild e Florence Pugh. Al Festival di Venezia la pochade, tra ripicche, rancori e gelosie, è servita. Al centro il film del presunto scandalo Don’t worry darling presentato Fuori Concorso al Lido. E ve l’avevamo spiegato nel recensire il film: titolo molto scarso ma con i fari mondiali del cinema puntati per via di una serie di traversie produttive e particolari piccanti che hanno accompagnato la lavorazione del film, tra cui la relazione nata tra la popstar Styles e la regista/attrice del film Olivia Wild, e il chiacchierato “licenziamento” di Shia LaBeouf dal ruolo di protagonista poi andato a Styles. Quello che poche ore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Ilno, non l’avevo considerato.. Al Festival dila pochade, tra ripicche, rancori e gelosie, è servita. Al centro il film del presunto scandalo Don’t worry darling presentato Fuori Concorso al Lido. E ve l’avevamo spiegato nel recensire il film: titolo molto scarso ma con i fari mondiali del cinema puntati per via di una serie di traversie produttive e particolari piccanti che hanno accompagnato la lavorazione del film, tra cui la relazione nata tra la popstare la regista/attrice del film, e il chiacchierato “licenziamento” di Shia LaBeouf dal ruolo di protagonista poi andato a. Quello che poche ore ...

