Delitto Scagni, i messaggi di Alice prima di essere uccisa: "Alberto non è più in grado di ragionare" (Di martedì 6 settembre 2022) "Non si può vivere così". Alice Scagni, la 34enne uccisa a coltellate dal fratello Alberto a Genova il primo maggio 2022, scriveva così alla madre parlando del suo assassino, poche ore prima che venisse uccisa. Questi messaggi sono stati ora consegnati agli inquirenti che seguono il caso, come riporta Il Secolo XIX. "Alberto non è più in grado di ragionare. Ma non possiamo andare via tutti?!". Alice aveva inviato questo messaggio alle 16:05 del giorno della sua morte. Due ore e mezza prima, Alberto, in uno scoppio d'ira, aveva minacciato al telefono madre e padre di tagliare loro la gola e di andare anche dalla sorella, se non avesse ricevuto una somma

