Condannata a 45 anni di carcere per un tweet contro re e principe (Di martedì 6 settembre 2022) Una donna saudita sarebbe stata Condannata a 45 anni di carcere lo scorso 9 agosto per aver «sfidato» il re e il principe ereditario del Paese su Twitter. È quanto risulta dal testo della sentenza fornito dall'organizzazione Democracy for the Arab World Now all'agenzia France Presse, che non ha avuto modo di verificarli. Le autorità di Riad non hanno risposto a richieste di chiarimento. La pesante condanna inflitta a Nourah al-Qahtani, rivelata la scorsa settimana, è arrivata meno di un mese dopo la controversa visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel regno. Secondo il documento, la corte ha stabilito che Nourah al-Qahtani, 50 anni, aveva «usato il social network Twitter per sfidare la religione e la giustizia» del re Salman e del principe ereditario ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Una donna saudita sarebbe stataa 45dilo scorso 9 agosto per aver «sfidato» il re e ilereditario del Paese su Twitter. È quanto risulta dal testo della sentenza fornito dall'organizzazione Democracy for the Arab World Now all'agenzia France Presse, che non ha avuto modo di verificarli. Le autorità di Riad non hanno risposto a richieste di chiarimento. La pesante condanna inflitta a Nourah al-Qahtani, rivelata la scorsa settimana, è arrivata meno di un mese dopo laversa visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel regno. Secondo il documento, la corte ha stabilito che Nourah al-Qahtani, 50, aveva «usato il social network Twitter per sfidare la religione e la giustizia» del re Salman e delereditario ...

Agenzia_Ansa : Una donna saudita è stata condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media, a poche settimane da un… - ilpost : In Arabia Saudita una donna è stata condannata a 45 anni di carcere per aver criticato il regime sui social media - scurpan : RT @tempoweb: Una donna è stata condannata a 45 anni di carcere in Arabia Saudita per un tweet contro il re e il principe #arabia #iltempoq… - tempoweb : Una donna è stata condannata a 45 anni di carcere in Arabia Saudita per un tweet contro il re e il principe #arabia… - panemaionese2 : RT @bielorussi: ??La prigioniera Marfa Rabkova è stata condannata a 15 anni di carcere. Ha coordinato il servizio di volontariato di @viasna… -