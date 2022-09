Classifica ATP Race, Jannik Sinner ancora indietro: ma con un’altra vittoria agli US Open cambierebbe tutto (Di martedì 6 settembre 2022) Jannik Sinner sta inseguendo la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. L’accesso ai quarti di finale degli US Open, ottenuto in maniera convulsa grazie alla vittoria al quinto set contro Ilya Ivashka, permette all’azzurro di restare ampiamente in corsa per un biglietto in direzione Torino, sede della prestigiosa kermesse dal 13 al 20 novembre. L’azzurro occupa infatti il 14mo posto della ATP Race con 2.220 punti, appena cinque lunghezze dietro a Matteo Berrettini (atteso oggi pomeriggio dal suo rovente quarto di finale contro il norvegese Casper Ruud). Tutti gli uomini direttamente avanti a loro sono stati già eliminati dall’ultimo Slam della stagione: il canadese Felix Auger-Aliassime (settimo, 2.860 punti), il tedesco ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022)sta inseguendo la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. L’accesso ai quarti di finale degli US, ottenuto in maniera convulsa grazie allaal quinto set contro Ilya Ivashka, permette all’azzurro di restare ampiamente in corsa per un biglietto in direzione Torino, sede della prestigiosa kermesse dal 13 al 20 novembre. L’azzurro occupa infatti il 14mo posto della ATPcon 2.220 punti, appena cinque lunghezze dietro a Matteo Berrettini (atteso oggi pomeriggio dal suo rovente quarto di finale contro il norvegese Casper Ruud). Tutti gli uomini direttamente avanti a loro sono stati già eliminati dall’ultimo Slam della stagione: il canadese Felix Auger-Aliassime (settimo, 2.860 punti), il tedesco ...

zazoomblog : Quante posizioni guadagna Jannik Sinner in classifica ATP agli US Open? Top10 vicina proiezioni ranking - #Quante… - darioburton75 : POV: gli appassionati di tennis quando lunedì vedranno Casper #Ruud al numero 1 della classifica #Atp - FiorinoLuca : L’ultimo giocatore ad aver battuto Rafael #Nadal in un ottavo di finale Slam è stato Gilles #Muller a Wimbledon nel… - Alycienta_ : Ma questi di eurosport non si sono stancati di ripetere che lunedì rafa potrebbe essere primo in classifica atp?? l… - ServizioCBILL : É un grande piacere per #CBILL essere partner della ‘4° Trofeo Open di tennis Canottieri Lazio’. Come ogni anno, il… -