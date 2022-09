(Di martedì 6 settembre 2022) Il primo dovrebbe essere attivo in pochi mesi, un po’ più di tempo per quello che sarà ormeggiato al largo del porto della città romagnola

petergomezblog : Caro gas, Svezia e Finlandia stanziano 33 miliardi per salvare gli importatori. “Inverno di guerra, si rischia una… - MediasetTgcom24 : Caro-energia, Assopetroli: 'Riscaldamenti spenti un mese in più' #ministro #sebastianogallitelli #robertocingolani… - massimobitonci : ?? #MEF Entrate tributarie + 30 miliardi su 2021 ?? Bitonci: “bisogna utilizzare subito questo extra gettito (da infl… - MfFenice : Caro energia, a che punto sono i due rigassificatori di Piombino e Ravenna? - Il Sole 24 ORE @sole24ore - AdriMCMLXI : RT @Herbert403: Francia, oltre 30 piscine chiuse a causa del caro energia. L’ente pubblico che le gestisce: “Bolletta passata da 15 a 100 m… -

Il Sole 24 ORE

È l'allarme che viene dalla Fish, Federazione italiana per il superamento dell'handicap , che accende i riflettori sulle ripercussioni delsulle famiglie con persone disabili. Sono ...... ecco perchè La sondaggista ha dichiarato: 'La crisi economica è al secondo posto fra i timori dei nostri connazionali, ma un italiano su due ha detto di avere paura della crisi energetica e del... Caro energia, le mosse dell’Ue: Italia verso nuovo decreto. Germania, aiuti da 65 mld Il responsabile della Luigi Ferraris srl ha spiegato a Primocanale che non è possibile installare i pannelli solari ...FACCIA A FACCIA DI CONFESERCENTI CON I CANDIDATI ALLE POLITICHE Alvisi-Landini: “occasioni per far sentire la voce e le esigenze delle imprese alla politica in questa difficile fase caratterizzata dal ...