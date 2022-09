Borgo DiVino in Tour 2022: si “torna a casa” con la tappa di Nemi (Di martedì 6 settembre 2022) Nemi – Non si è fermata neanche durante la pandemia, e quest’anno vuole stupire. Borgo DiVino e Nemi, il ritorno nel Borgo dove è nato l’evento. Il sindaco Bertucci: “Orgogliosi dell’evento che è nato qui”. Il 9 settembre all’inaugurazione della kermesse, che da sempre fonde il gusto con l’arte e la cultura, la giornalista Valeria Fatone presenterà il suo libro “Il matrimonio un lavoro come un altro – Analisi cinica di un’istituzione” edito lo scorso maggio da Gruppo Albatros. Anche dopo un viaggio lungo ed emozionante, c’è sempre voglia di tornare a casa. Per Borgo DiVino in Tour, la penultima delle dieci tappe dell’edizione 2022 ha proprio questo significato, perché Nemi non è solo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022)– Non si è fermata neanche durante la pandemia, e quest’anno vuole stupire., il ritorno neldove è nato l’evento. Il sindaco Bertucci: “Orgogliosi dell’evento che è nato qui”. Il 9 settembre all’inaugurazione della kermesse, che da sempre fonde il gusto con l’arte e la cultura, la giornalista Valeria Fatone presenterà il suo libro “Il matrimonio un lavoro come un altro – Analisi cinica di un’istituzione” edito lo scorso maggio da Gruppo Albatros. Anche dopo un viaggio lungo ed emozionante, c’è sempre voglia dire a. Perin, la penultima delle dieci tappe dell’edizioneha proprio questo significato, perchénon è solo ...

