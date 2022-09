Napoli, uomo ucciso per “battesimo da killer”: la vittima era un clochard (Di lunedì 5 settembre 2022) Napoli, uomo ucciso per strada lo scorso 31 agosto: emergono dei dettagli inquietanti sulla vicenda. I pm stanno vagliando diverse ipotesi sul caso senza l’aiuto di probabili testimoni che hanno assistito all’omicidio ma si sono chiusi in omertà. Napoli, uomo ucciso per “battesimo da killer” Emergono dei dettagli inquietanti sulla morte dell’uomo a Napoli lo scorso 31 agosto 2022. I pm Valentino Battiloro e Cristina Curatoli stanno valutando diverse ipotesi per ricostruire il movente dell’omicidio dell’uomo. Sono tre le ipotesi che sono state avanzate dai pm: la prima, si ritiene che l’uomo possa essere stato ucciso al termine di una sorta di test della pistola. Le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 settembre 2022)per strada lo scorso 31 agosto: emergono dei dettagli inquietanti sulla vicenda. I pm stanno vagliando diverse ipotesi sul caso senza l’aiuto di probabili testimoni che hanno assistito all’omicidio ma si sono chiusi in omertà.per “da” Emergono dei dettagli inquietanti sulla morte dell’lo scorso 31 agosto 2022. I pm Valentino Battiloro e Cristina Curatoli stanno valutando diverse ipotesi per ricostruire il movente dell’omicidio dell’. Sono tre le ipotesi che sono state avanzate dai pm: la prima, si ritiene che l’possa essere statoal termine di una sorta di test della pistola. Le ...

