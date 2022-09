Mark Zuckerberg pubblica il video del suo match contro un campione di Mma | “Mi piace combattere” Conor McGregor commenta così – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) “Mi”.Zucherberg ha una nuova passione: l’Mma. Il fondatore di Facebook hato nelle scorse ore questosui suoi profili social in cui lo si vedeil lottatore professionista Khai “The Shadow” Wu, prima che quest’ultimo facesse il suo debutto in UFC con una sconfitta. “Mimolto guardare l’Ufc e praticare questo sport”, ha spiegatoal Sun raccontando di aver scoperto questo sport durante la pandemia. “Conosco molte persone che lo fanno. La domanda non è come ci sono entrato, ma come ho fatto a non saperlo fino ad adesso? Dalla prima sessione che ho fatto, dopo cinque minuti, ho pensato dove fossi stato in tutta la mia vita”, ha detto ancora. E la sua ...