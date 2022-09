Lolita Lobosco, Ranieri spiazza: “In tv non mi piaccio”, ma Zingaretti frena (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In televisione non mi piaccio”. Sono parole di Luisa Ranieri, rilanciate dal settimanale NuovoTv. “Xono esigente, noto i miei difetti” dice l’attrice, non nascondendo che il marito, Luca Zingaretti, le fa notare invece quanto è bella: “Sei la mia luce” le dice l’attore di Montalbano. “Luca per me è tutto, mi ha cambiato la vita” ha aggiunto, spiegando che quando è impegnata sul set, è il compagno a stare con le loro due figlie, Emma e Bianca: ovviamente accade anche il contrario, cioè è lei a badare alle bambine quando Luca è impegnato con il lavoro. L’attrice partenopea ha poi svelato che è stato proprio Zingaretti a spronarla quando voleva rinunciare a girare un film per via di una scena nella quale era prevista la sua presenza completamente nuda: “Mi ha detto che sono molto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In televisione non mi”. Sono parole di Luisa, rilanciate dal settimanale NuovoTv. “Xono esigente, noto i miei difetti” dice l’attrice, non nascondendo che il marito, Luca, le fa notare invece quanto è bella: “Sei la mia luce” le dice l’attore di Montalbano. “Luca per me è tutto, mi ha cambiato la vita” ha aggiunto, spiegando che quando è impegnata sul set, è il compagno a stare con le loro due figlie, Emma e Bianca: ovviamente accade anche il contrario, cioè è lei a badare alle bambine quando Luca è impegnato con il lavoro. L’attrice partenopea ha poi svelato che è stato proprioa spronarla quando voleva rinunciare a girare un film per via di una scena nella quale era prevista la sua presenza completamente nuda: “Mi ha detto che sono molto ...

