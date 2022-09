Il dolce messaggio di Alessandra Amoroso per la morte di Rosario, il papà di Emma Marrone (Di lunedì 5 settembre 2022) Emma Marrone nella notte fra il 4 e il 5 settembre 2022 ha salutato suo padre Rosario, scomparso all’età di 66 anni per cause che non sono state ancora rese note. Ha rotto il silenzio con un post su Instagram, dopo che la notizia della morte è stata data dal comune di Aradeo (Lecce), suo luogo d’origine. La cantante era molto legata al papà e il web si è stretto attorno al suo dolore. Tanti i messaggi di affetto e vicinanza da parte di fan e colleghi, tra cui quello dell’amica, anche lei pugliese, Alessandra Amoroso. “Ciao papone“, ha commentato la cantante di Vivere a colori, sotto al post di addio di Emma. Poi una storia: un cuore rosso disegnato nel cielo ad incorniciare il sole e una scritta in dialetto salentino, “Ni vidimu eh!“, affiancata alle ... Leggi su diredonna (Di lunedì 5 settembre 2022)nella notte fra il 4 e il 5 settembre 2022 ha salutato suo padre, scomparso all’età di 66 anni per cause che non sono state ancora rese note. Ha rotto il silenzio con un post su Instagram, dopo che la notizia dellaè stata data dal comune di Aradeo (Lecce), suo luogo d’origine. La cantante era molto legata ale il web si è stretto attorno al suo dolore. Tanti i messaggi di affetto e vicinanza da parte di fan e colleghi, tra cui quello dell’amica, anche lei pugliese,. “Ciao papone“, ha commentato la cantante di Vivere a colori, sotto al post di addio di. Poi una storia: un cuore rosso disegnato nel cielo ad incorniciare il sole e una scritta in dialetto salentino, “Ni vidimu eh!“, affiancata alle ...

