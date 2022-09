Guida all' acquisto - Dacia Jogger TCe 110 Extreme 7 posti

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 5 settembre 2022) Laè arrivata sul mercato all'inizio del 2022 per portare una ventata di modernità tra le multispazio della Casa romena, finora rappresentate dalla Lodgy, veicolo di chiara derivazione commerciale. La, invece, niente ha in comune con i mezzi da lavoro: nasce sul pianale allungato della Sandero e sfoggia uno stile inedito per il segmento, che prova a combinare elementi delle auto più in voga questo momento, le crossover, con le proporzioni di una station wagon. Il risultato è riuscito: lasi differenzia a un primo sguardo dalle altre multispazio, specie nel frontale e nelle fiancate, dove spiccano i fascioni di plastica nera, chiaro rimando alle auto a ruote rialzate e pratici per evitare qualche visita dal carrozziere. La parentela con la Sandero si fa evidente all'interno e dentro il cofano, ...