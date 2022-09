“Gravemente irriconoscenti” Fascina spara a zero sulle ‘traditrici' Carfagna e Gelmini

(Di lunedì 5 settembre 2022) Marta, deputata azzurra e compagna di Silvio Berlusconi, ha rilasciato un'intervista a Libero in vista delle elezioni politiche del 25 settembre: “Mi risulta davvero difficile individuare un ordine di importanza tra gli innumerevoli successi ottenuti dal presidente Berlusconi nella sua veste di politico. Aumento delle pensioni minime, abolizione dell'Ici sulla prima casa, accordo Nato-Russia a Pratica di Mare, che ha posto di fatto fine alla guerra fredda, riduzione drastica dell'immigrazione clandestina attraverso accordi con i Paesi del Nord Africa, riduzione della pressione fiscale sotto il 40% (mentre oggi supera il 43%), divieto di fumo nei locali pubblici, abolizione della leva obbligatoria. Potrei continuare a lungo... Il nostro presidente ha raggiunto risultati, in tutti i campi nei quali si è cimentato, che nessun altro premier ha mai conseguito”. ...

«Hanno per anni ricevuto prebende e incarichi apicali nel partito e nelle istituzioni grazie al presidente Berlusconi e ciononostante, oltre all'incoerenza e al tradimento del patto elettorale, hanno ...