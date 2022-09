Ferie in vista? Ecco i siti web e le app da consultare durante il vostro viaggio (Di lunedì 5 settembre 2022) Che siti si visitano di solito durante un anno? Molto probabilmente ci saranno gli immancabili social network, quelli per le ricette o i consigli utili, quelli per il gioco legale come starcasino, le previsioni del meteo, la casella di posta elettronica e così via. La lista è davvero lunga, ma già tra marzo e aprile sempre più portali ed app dedicati al mondo dei viaggi subiscono una vertiginosa impennata di visite. Per quale motivo? Ma naturalmente perché occorre prenotare in anticipo, se si vogliono fare le cose con calma e risparmiare un po’, le tanto sospirate Ferie estive. Tra questi siti si possono trovare ovviamente Wikipedia ed i diversi gruppi su Facebook o pagine specifiche sui diversi social network in circolazione (da YouTube fino ad Instagram per intenderci) per capire dove dirigersi in generale, ma non è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) Chesi visitano di solitoun anno? Molto probabilmente ci saranno gli immancabili social network, quelli per le ricette o i consigli utili, quelli per il gioco legale come starcasino, le previsioni del meteo, la casella di posta elettronica e così via. La lista è davvero lunga, ma già tra marzo e aprile sempre più portali ed app dedicati al mondo dei viaggi subiscono una vertiginosa impennata di visite. Per quale motivo? Ma naturalmente perché occorre prenotare in anticipo, se si vogliono fare le cose con calma e risparmiare un po’, le tanto sospirateestive. Tra questisi possono trovare ovviamente Wikipedia ed i diversi gruppi su Facebook o pagine specifiche sui diversi social network in circolazione (da YouTube fino ad Instagram per intenderci) per capire dove dirigersi in generale, ma non è ...

AlexTheLondoner : @Fedenwski Ah, ok. Vista l'impossibilità di replicare degnamente nel merito, siamo passati agli insulti personali.… - scaramushrooms : ieri è anche tornata questa collega che è stata in ferie per un mese e quando mi ha vista mi ha guardato sconvolta… - Fili190381 : @giancarla81 Vista metà e metà sono in ferie ?? - Simona67273649 : @giammins @Pamela8620 Concordo...infatti quando gli è stato chiesto i programmi futuri ha risposto che era in ferie… - giampodda : RT @_BigPaul_: “Salve sono il sig Maresca vorrei prenotare una doppia vista mare per il weekend 10/11 settembre Dovrei avere conferma delle… -