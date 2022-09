Chelsea-Crystal Palace: pronto un affare da 20 milioni (Di lunedì 5 settembre 2022) In Inghilterra c'è chi sta già pensando al mercato di gennaio, quando il Crystal Palace, secondo il Daily Mail, è pronto... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) In Inghilterra c'è chi sta già pensando al mercato di gennaio, quando il, secondo il Daily Mail, è...

sportli26181512 : Crystal Palace, obiettivo ritorno di Gallagher a gennaio: Il Crystal Palace fa sul serio per Conor Gallagher, che n… - asromaliveit1 : ?? In Premier League scoppiano le polemiche contro il #Var. La Lega ha deciso di esaminare le controverse decisioni… - Newaconandoyle : L'attaccante del Crystal Palace Wilfried #Zaha attenzionato da #Chelsea ed #Arsenal ma poco tempo per un'offerta concreta - sportli26181512 : Premier, #Chelsea ko a Southampton. Il Brighton cade con il Fulham: Sconfitta per i Blues di Tuchel sul campo dei S… - cmdotcom : Premier League: il #Chelsea perde ancora. Cade il #Brighton, pari #Leeds -