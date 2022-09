(Di lunedì 5 settembre 2022) Ilospita martedì 6 settembre ilin Champions League. La squadra portoghese ha spinto il Liverpool fino ai quarti di finale della scorsa stagione, mentre ilsi è qualificato per la fase a gironi per la prima volta dalla campagna 2009-10. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squareDopo essersi classificato terzo nella Primeira Liga portoghese della scorsa stagione, ilsembra intenzionato a fare sul serio questa volta, avendo vinto tutte e cinque le partite di apertura del campionato. La squadra di Roger ...

JuventusFCYouth : Ecco gli orari della fase a gironi della #UYL ?? PSG ?? 6 settembre ? 14.00 ?? Benfica ?? 14 settembre ? 14.00 ?? Macc… - periodicodaily : Benfica vs Maccabi Haifa – pronostico e possibili formazioni #6settembre #championsleague - CorradoTrovato4 : RT @GavinoFranti: @DucadiMolinelli @mirkonicolino Giusto. Abbiamo Salernitana, Benfica, Monza, Bologna, Maccabi. Se le vinci tutte (diffici… - ntbrener : @Allencar8 Psg, benfica, juve e Maccabi. - BiancoNeroJ1897 : @juventusfc Per il somaro che è già arreso col Psg questa sarà l'unica partita che conta, oltre al Maccabi, ma non… -

... Neymar e Mbappé, sorteggiata nello stesso girone della Vecchia Signora insieme aHaifa. Sulla carta uno scontro diretto per il primo posto, sebbene il tecnico abbia ammesso che la ...Allegri ha poi della Champions League e del girone H (che comprende ancheHaifa e): "Serviranno 10 punti per passare il turno". Sul Psg il tecnico ha detto: "Affrontiamo un avversario ...ROMA - Non solo calcio di casa nostra. Anche per la Juventus è giunto il momento di tornare a respirare l’emozioni del confronto internazionale. E che confronto. Domani sera, al Parco dei Principi di ...Liga Portugal: gli ultimi colpi di mercato per Porto, Sporting CP e Benfica – Si è chiusa ufficialmente la finestra estiva del mercato, regalandoci colpi fino alla fine. Finalmente le squadre sono def ...