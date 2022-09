US Open 2022, Jannik Sinner: “Sapevo di dover giocare bene. Il pugnetto mi fa restare positivo” (Di domenica 4 settembre 2022) Jannik Sinner, appena chiuso il proprio match di terzo turno, sorride. E ne ha ragione, dopo le tre ore trascorse in campo con l’americano Brandon Nakashima, piegato sul lato dell’intensità nel confronto terminato con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 6-2. Vinte delle condizioni non proprio facili, ora c’è l’ottavo con il bielorusso Ilya Ivashka. Queste le prime parole dell’azzurro nell’intervista in campo: “Era il nostro primo scontro, non Sapevo esattamente cos’aspettarmi, ma Sapevo di dover giocare molto bene. Grazie per essere rimasti fino alla fine. So che ho giocato con un vostro connazionale, ma è stata un’atmosfera molto equilibrata, molto onesta“. US Open 2022, Jannik Sinner perde il primo set, poi ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022), appena chiuso il proprio match di terzo turno, sorride. E ne ha ragione, dopo le tre ore trascorse in campo con l’americano Brandon Nakashima, piegato sul lato dell’intensità nel confronto terminato con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 6-2. Vinte delle condizioni non proprio facili, ora c’è l’ottavo con il bielorusso Ilya Ivashka. Queste le prime parole dell’azzurro nell’intervista in campo: “Era il nostro primo scontro, nonesattamente cos’aspettarmi, madimolto. Grazie per essere rimasti fino alla fine. So che ho giocato con un vostro connazionale, ma è stata un’atmosfera molto equilibrata, molto onesta“. USperde il primo set, poi ...

