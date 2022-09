“The man of the hole” e Gorbaciov: due vite, lo stesso messaggio (Di domenica 4 settembre 2022) Mikhail Gorbaciov avrebbe sorriso se avesse incontrato The man of the hole, il nativo brasiliano dell’Amazzonia, rimasto solo senza contatti con altri esseri umani per tre decenni. Si sarebbero capiti perché entrambi hanno lottato per preservare integrità, sicurezza, relazioni di pace e non di guerra. Lo hanno ritrovato senza vita, privo di segni di violenza, ricoperto di piume. Come se le avesse ‘indossate’ in attesa della morte. Era su un’amaca, fuori da una capanna di paglia. Così, il 23 agosto, è apparso agli occhi del mondo The man of the hole, ‘l’uomo del buco’ a cui Gorbaciov, ci piace pensare, avrebbe sorriso. Si tratta di quello che sembra uno degli ultimi indigeni vissuti in totale isolamento nella foresta dell’Amazzonia brasiliana, precisamente nell’area di Tanaru, nello stato di Rondonia. Secondo ... Leggi su velvetmag (Di domenica 4 settembre 2022) Mikhailavrebbe sorriso se avesse incontrato The man of the, il nativo brasiliano dell’Amazzonia, rimasto solo senza contatti con altri esseri umani per tre decenni. Si sarebbero capiti perché entrambi hanno lottato per preservare integrità, sicurezza, relazioni di pace e non di guerra. Lo hanno ritrovato senza vita, privo di segni di violenza, ricoperto di piume. Come se le avesse ‘indossate’ in attesa della morte. Era su un’amaca, fuori da una capanna di paglia. Così, il 23 agosto, è apparso agli occhi del mondo The man of the, ‘l’uomo del buco’ a cui, ci piace pensare, avrebbe sorriso. Si tratta di quello che sembra uno degli ultimi indigeni vissuti in totale isolamento nella foresta dell’Amazzonia brasiliana, precisamente nell’area di Tanaru, nello stato di Rondonia. Secondo ...

morristhetop : RT @spondainter: ?? LE NOSTRE PAGELLE MILAN-INTER ?????? Man of the Match: EDIN DZEKO ?? Cosa ne pensate? ???? Scrivete nei commenti! ???????????… - spondainter : ?? LE NOSTRE PAGELLE MILAN-INTER ?????? Man of the Match: EDIN DZEKO ?? Cosa ne pensate? ???? Scrivete nei commenti! ???… - seguimi2022 : The Man The Myth The Legend.. L'uomo Il mito La Leggenda.. ?????????????? - livxkendall : THE ONE SPACE I MAKE MAN???? KSJSJDJDJ - duthatshit : @ratadigital mega man THE FATO -