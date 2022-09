Sampdoria, Giampaolo: «Eravamo in controllo, poi quei 5 minuti…» (Di domenica 4 settembre 2022) Le parole di Marco Giampaolo dopo la sconfitta della Sampdoria contro l’Hellas Verona: «É stata una partita folle» Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta della Sampdoria contro l’Hellas Verona. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Abbiamo perso una partita folle. Eravamo in pieno controllo. Approcciata bene, giocata bene, siamo andati in vantaggio. E in cinque minuti è successo l’imponderabile. Non abbiamo avuto la calma di ragionare. Nelle partite esistono le difficoltà ma devi saperle gestire. Non me la sento di dare addosso alla squadra. Si sono spremuti fino alla fine. Paghiamo a caro prezzo quei cinque minuti dove abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione delle risorse mentali». GESTIONE – «Questa non è stata la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Le parole di Marcodopo la sconfitta dellacontro l’Hellas Verona: «É stata una partita folle» Marcoha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta dellacontro l’Hellas Verona. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Abbiamo perso una partita folle.in pieno. Approcciata bene, giocata bene, siamo andati in vantaggio. E in cinque minuti è successo l’imponderabile. Non abbiamo avuto la calma di ragionare. Nelle partite esistono le difficoltà ma devi saperle gestire. Non me la sento di dare addosso alla squadra. Si sono spremuti fino alla fine. Paghiamo a caro prezzocinque minuti dove abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione delle risorse mentali». GESTIONE – «Questa non è stata la ...

