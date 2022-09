"Ricchi e non deviati...": il delirio della sardina Santori contro la Meloni (Di domenica 4 settembre 2022) Le Sardine sono sparite dalla circolazione ormai da diverso tempo. Quello che andato meglio è il loro leader, Mattia Santori, entrato in consiglio comunale a Bologna. Adesso però il movimento ittico è pronto a tornare in piazza: l'appuntamento è a Roma, in Piazza Santi Apostoli, per il 10 settembre. L'obiettivo, manco a dirlo, è scongiurare la vittoria del centrodestra e soprattutto la salita di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Un'Italia guidata dalla leader di Fratelli d'Italia “tutelerebbe i Ricchi ed emarginerebbe i deboli”, è l'allarme lanciato da Santori. Con il centrodestra al governo sarebbe “un'Italia conservatrice, in cui si tutelano gli italiani, i Ricchi, i bravi, i non deviati, mentre gli emarginati, le persone fragili, i diversi resterebbero emarginati. Ci verrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Le Sardine sono sparite dalla circolazione ormai da diverso tempo. Quello che andato meglio è il loro leader, Mattia, entrato in consiglio comunale a Bologna. Adesso però il movimento ittico è pronto a tornare in piazza: l'appuntamento è a Roma, in Piazza Santi Apostoli, per il 10 settembre. L'obiettivo, manco a dirlo, è scongiurare la vittoria del centrodestra e soprattutto la salita di Giorgiaa Palazzo Chigi. Un'Italia guidata dalla leader di Fratelli d'Italia “tutelerebbe ied emarginerebbe i deboli”, è l'allarme lanciato da. Con il centrodestra al governo sarebbe “un'Italia conservatrice, in cui si tutelano gli italiani, i, i bravi, i non, mentre gli emarginati, le persone fragili, i diversi resterebbero emarginati. Ci verrebbe ...

