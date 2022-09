Luogotenente cerretese promosso a Roma | ringraziamento e saluto del sindaco e dell’amministrazione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Dopo 11 anni di attività prestata per le comunità di Telese Terme e Castelvenere, ma anche a sostegno dei comuni limitrofi, lascia la terra sannita per trasferirsi ailMassimo Marenna. Di seguito ildeldi Cerreto Sannita Giovanni Parente ecomunale tutta. “E’ doveroso salutare la partenza delMassimo Marenna, figlio di questa terra, ringraziandolo per il servizio prestato tra noi, che a breve varcherà la soglia della prestigiosa Scuola Ufficiali Carabinieri di, transitando così dal ruolo di “Sottufficiali”, che lo ha visto ultimamente quale vice- comandante della Stazione Carabinieri di Telese Terme, a quello di “Ufficiali”. Con l’augurio di ...