L’errore è palese ma tutti non lo notano, e tu? Prova con noi (Di domenica 4 settembre 2022) Test grammaticale: riuscite a trovare L’errore in questa breve e semplice frase? Non tutti ci riescono. E voi siete in grado? Per molti, la lingua italiana è la più bella in assoluto. Ma spesso e volentieri si commettono degli errori. Oggi, vi è stato proposto un nuovo test, che riguarda proprio la nostra lingua. Siete L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 4 settembre 2022) Test grammaticale: riuscite a trovarein questa breve e semplice frase? Nonci riescono. E voi siete in grado? Per molti, la lingua italiana è la più bella in assoluto. Ma spesso e volentieri si commettono degli errori. Oggi, vi è stato proposto un nuovo test, che riguarda proprio la nostra lingua. Siete L'articolo proviene da Leggilo.org.

filomorgan : @JPeppp Palese difficoltà a trovare l’ennesima giustificazione all’ennesimo macroscopico errore inspiegabile. Stran… - twitteip : Beh questo è palese, l'uscita pit lane è pure in un punto sfavorevole, but l'errore c'è stato. - StefanoCursi : @puffasgirl_ Su palese errore arbitrale può intervenire e richiamare l'arbitro, come tra l'altro hanno fatto con Au… - RInghingolo : @maxpix69 @alesco75 @beaglelaziale In campo ci sono oggettivament due errori. Un fallo netto non fischiato, il VAR… - EttorreMassimo : @LKynes4 @operatwitt @PaoloBorg Poi… che abbia rispettato gli accordi è chiaramente falso. Che l’Eni ci stia lucran… -