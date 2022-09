I programmi dei partiti messi a confronto dal Forum diseguaglianze: “Poche luci e molte ombre su giustizia sociale e ambientale” (Di domenica 4 settembre 2022) Mancanza quasi totale di attenzione per il tema dell’accesso alla conoscenza, disattenzione al dialogo sociale e alla partecipazione di cittadini e cittadine al disegno e attuazione delle politiche pubbliche, sostanziale assenza della connessione fra obiettivi di giustizia ambientale e obiettivi di giustizia sociale, mancato riconoscimento della povertà educativa come emergenza da risolvere. Un documento prodotto dal Forum diseguaglianze e diversità – il think tank coordinato da Fabrizio Barca e Andrea Morniroli – sottolinea le “Poche luci e molte ombre” nei programmi elettorali sulla riduzione delle diseguaglianze, confrontando le proposte di partiti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Mancanza quasi totale di attenzione per il tema dell’accesso alla conoscenza, disattenzione al dialogoe alla partecipazione di cittadini e cittadine al disegno e attuazione delle politiche pubbliche, sostanziale assenza della connessione fra obiettivi die obiettivi di, mancato riconoscimento della povertà educativa come emergenza da risolvere. Un documento prodotto dale diversità – il think tank coordinato da Fabrizio Barca e Andrea Morniroli – sottolinea le “” neielettorali sulla riduzione delle, confrontando le proposte di...

